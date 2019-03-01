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ما تزال الفضائح تعصف بلعبة الأمراء، التنس الأرضي، بعدما تم القبض على 3 لاعبين فرنسيين جدد، ضمن ملف التحقيقات الجارية حالياً، حول التلاعب في نتائج المباريات.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الشرطة ألقت القبض على 3 من لاعبي التنس، لم يتم الكشف عن هوياتهم، وبدأ استجوابهم، الثلاثاء.
وأوضحت الصحيفة أن المشتبه بهم سيخضعون لاستجواب من قبل محققي الشرطة القضائية الفرنسية، وذلك على خلفية اتهامهم بتعمد خسارة إحدى المباريات أو حتى شوط إرسال واحد، مقابل الحصول على المال من عصابات "المافيا" في بلجيكا.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق وتم احتجاز 4 لاعبين تنس آخرين في فرنسا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب نفس التهمة.
القبض على 3 لاعبين تنس فرنسيين لتلاعبهم في النتائج
ما تزال الفضائح تعصف بلعبة الأمراء، التنس الأرضي، بعدما تم القبض على 3 لاعبين فرنسيين جدد، ضمن ملف التحقيقات الجارية حالياً، حول التلاعب في نتائج المباريات.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الشرطة ألقت القبض على 3 من لاعبي التنس، لم يتم الكشف عن هوياتهم، وبدأ استجوابهم، الثلاثاء.
وأوضحت الصحيفة أن المشتبه بهم سيخضعون لاستجواب من قبل محققي الشرطة القضائية الفرنسية، وذلك على خلفية اتهامهم بتعمد خسارة إحدى المباريات أو حتى شوط إرسال واحد، مقابل الحصول على المال من عصابات "المافيا" في بلجيكا.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق وتم احتجاز 4 لاعبين تنس آخرين في فرنسا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب نفس التهمة.