الحوثيون يختطفون عروسا ”هاشمية“ قبلت الزواج من شاب لا ينتمي لسلالتها

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اختطفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الجمعة 8 مارس/آذار 2019م، عروسا بمديرية المنار بمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء).
مصادر محلية قالت لـ”مأرب برس“، إن ”مسلحين حوثيين بقيادة القيادي الحوثي زيد المؤيد داهموا قرية “متع“ بعدد من الاطقم العسكرية، وقاموا باعتقال الفتاه ”نجوى عبد الله المؤيد“ 18 عام، ووالدها، واقتادوهما الى سجن إدارة أمن المديرية“.
وأكدت ان ”اعتقال العروس ووالدها، يأتي بسبب قبول ”نجوى“ بالزواج من احد ابناء المنطقة الذي لاينتمي الى سلالتها الهاشمية“، مشيرة إلى ان الفتاة كانت متزوجة من شخص يدعى ”موسى السلامي“ قتل قبل مايقارب العامان في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء وهو يقاتل في صفوف الحوثيين.
وبحسب المصادر ذاتها فقد اعتقلت المليشيا ايضا نجل عاقل المنطقة ”علي علي محمد بهرم“ والذي قام بإجراء عقد زواج العروسين.
*الصورة تعبيرية من الأرشيف