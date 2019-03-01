معارك شرسة في آخر معاقل ”قبائل حجور“ والتحالف يعزز بالذخائر.. مصادر تروي آخر المستجدات وتكشف أسماء ”الخونة“ من القبائل والقائد العسكري الذي منع قوات الشرعية من فك الحصار معارك شرسة في آخر معاقل ”قبائل حجور“ والتحالف يعزز بالذخائر.. مصادر تروي آخر المستجدات وتكشف أسماء ”الخونة“ من القبائل والقائد العسكري الذي منع قوات الشرعية من فك الحصار أوروبا تعترف بكارثة تفتك بنسائها يوميا .. خبر صادم واشنطن تجري محادثات لخنق إيران اقتصاديا بشكل كامل السعودية تلغي نظام التأشيرة عن مواطني هذه الدول ... أبرز مناصب نساء المملكة وزير الدفاع التركي يعلن مفاجئة لخصوم تركيا من العيار لثقيل بعد تحذير الحكومة الشرعية.. الأمم المتحدة تعلق ولأول مرة على ”حرب حجور“ هل يتمرد الجيش على الرئيس السوداني ... البشير يحيل ضباط من الجيش للتقاعد ”واشنطن“ تحذر ”التحالف“ من تعريض مصالحها للخطر وتكشف عن ”ضغوطات إيرانية“
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تجري محادثات مع 8 دولة كانت قد استثنتها من العقوبات التي فرضتها على صادرات النفط الإيرانية، وذلك في مسعى لوقف النفط الإيراني بشكل كامل.
وعفت واشنطن في نوفمبر الماضي، الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية من
وتعمل طهران منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها لإيجاد سبل لمواصلة تصدير النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لها.
وأكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن بلاده نجحت في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، دون أن يكشف عن أية تفاصيل إضافية.
وأضاف الوزير، أن "العقوبات على صناعة النفط الإيرانية تشكل رأس الحربة في الحملة الأمريكية على إيران".