واشنطن تجري محادثات لخنق إيران اقتصاديا بشكل كامل

الجمعة 08 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تجري محادثات مع 8 دولة كانت قد استثنتها من العقوبات التي فرضتها على صادرات النفط الإيرانية، وذلك في مسعى لوقف النفط الإيراني بشكل كامل.

وعفت واشنطن في نوفمبر الماضي، الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية من

وتعمل طهران منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها لإيجاد سبل لمواصلة تصدير النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لها.

وأكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن بلاده نجحت في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، دون أن يكشف عن أية تفاصيل إضافية.

وأضاف الوزير، أن "العقوبات على صناعة النفط الإيرانية تشكل رأس الحربة في الحملة الأمريكية على إيران".