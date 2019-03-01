بعد تحذير الحكومة الشرعية.. الأمم المتحدة تعلق ولأول مرة على ”حرب حجور“

الجمعة 08 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعت الأمم المتحدة، في وقت متأخر من مساء الخميس 7 مارس/آذار، جميع الأطراف المعنية في منطقة "حجور"، بمحافظة حجة (شمالي اليمن)، إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، متحدثا عن المنطقة التي تشهد قتالا منذ نحو شهرين.

وقال دوغريك "يشعر زملاؤنا في العمل الإنساني بالقلق إزاء الأنشطة العسكرية في حجور، والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار العنف على حياة المدنيين".

وأردف "ندعو الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تؤدي إلى مزيد من التصعيد، خاصة وأن المدنيين يواصلون دفع ثمن باهظ".

وسبق دعوة الأمم المتحدة، تحذير الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، من جرائم إبادة جماعية وفضائع مروعة ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين في قرى مديرية كشر حجور بمحافظة حجة.



وقال وزير الاعلام معمر الارياني "ان العالم سيفيق من غفلته على مأساة إنسانية كارثية هي الاكبر في اليمن تذكرنا بجرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها اليزيديين على يد تنظيم داعش الإرهابي".

ونقلت وكالة الانباء ”سبأ“ عن الارياني قولة :ان مليشيا الحوثي كثفت من هجماتها على قرى المديرية وقصفت بالصواريخ الباليستية وبالدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة بشكل هستيري وعشوائي منازل ومزارع المواطنين والمدارس والمساجد في قرى العبيسة، وأن المعلومات الميدانية تؤكد سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح جراء هذا القصف البربري.



وأشار إلى أن هذه الجرائم تأتي في ظل حصار خانق تفرضه المليشيا على المديرية وقطع امدادات الغذاء والماء والدواء وغياب لكل مقومات الحياة، وموجة نزوح وتهجير داخلي هي الأكبر في تاريخ اليمن لعشرات آلاف من المواطنين الذين تركوا منازلهم ولجأوا للجبال البعيدة عن مناطق القصف.

واستغرب الارياني صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن عن هذه المذبحة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في قرى حجور من قصف عشوائي وقتل للنساء والاطفال بدم بارد.

وقال " ان مليشيا الحوثي تقتل المواطنين العزل بدون رحمة وتتعمد تفخيخ البنية السياسية والاجتماعية وخلق صراعات سيدفع ثمنها اليمنين لعقود قادمة من ثارات بين القبائل والأسر اليمنية ".



وأشار الارياني إلى أن صمت العالم ومنظمات حقوق الانسان على هذه المجازر الارهابية التي ترتكبها المليشيا منذ شهرين في حجور امر صادم ومروع ووصمة عار في جبين العالم الذي يتغنى بحقوق الإنسان، ويعطي إشارة سلبية لمليشيا الحوثي الموالية لايران باعتباره "ضوء أخضر" لقتل والتنكيل بالمدنيين في حجور وباقي مناطق سيطرته.

واندلع القتال بين قبائل حجور، الموالية للحكومة من جهة، والحوثيين من جهة أخرى أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، مع محاولة الحوثيين السيطرة على مديرية كشر، شرقي حجة، في خطوة استباقية حتى لا تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة اليمنية القادمة من جهة الغرب.

ومنذ يومين سيطر الحوثيون على مناطق كبيرة من المديرية، رغم الغارات المكثفة للتحالف العربي بقيادة السعودية، وعملياته الجوية التي أمدت المقاتلين القبليين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفق إعلام محلي.

وتسيطر القوات الحكومية على أجزاء من مديريتي ميدي وحرض، بحجة، على الحدود مع السعودية، فيما يسيطر الحوثيون على بقية أراضي المحافظة، التي بها 31 مديرية.

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.