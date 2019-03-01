”واشنطن“ تحذر ”التحالف“ من تعريض مصالحها للخطر وتكشف عن ”ضغوطات إيرانية“

الجمعة 08 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا قائد القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال ”جوزيف فوتيل“ التحالف العربي بقيادة السعودية إلى الالتزام بقواعد قانون النزاعات المسلحة في حربه التي يخوضها في اليمن منذ أربع سنوات.

وحذر ”فوتيل“ خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، مساء الخميس، من اتساع رقعة حرب اليمن إلى باقي المنطقة.

وقال الجنرال فوتيل "نشدد على ضرورة التزام شركائنا في التحالف الذي تقوده السعودية بقوانين النزاع المسلح، وضمان عدم توسع الحرب في اليمن إلى أرجاء المنطقة مما يزيد عدم الاستقرار ويعرض حياة ومصالح الأميركيين للخطر".

وأشار إلى أن الهدنة في اليمن هشة ومن الصعب تطبيقها، لكنه وصفها بـ "الواعدة".

وأضاف فوتيل أن "إيران تبقى من العوامل المزعزعة للاستقرار في المنطقة على المدى الطويل"، مشيراً إلى أنها "تسعى إلى أن تكون القوة المهيمنة في المنطقة وتستخدم تأثيرها الخبيث وقدراتها المتزايدة نوعيا وكميا وتدعم وكلاءها الكثيرين لممارسة الضغط وتهديد الدول الأخرى في المنطقة وإزاحة التأثير الأمريكي والغربي".

واعتبر أن إيران تقف وراء النزاعات في المنطقة، وأن "جهودها لا تقتصر على دعم الحوثيين" في اليمن.