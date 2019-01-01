شرطي إماراتي التحق بداعش وتلقى تدريبات انتحارية يقع بيد الأمن التركي

الجمعة 08 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب

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ضبط الأمن التركي، الجمعة 8 مارس/آذار 2019، 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بولاية شانلي أورفة جنوب البلاد.

وقالت مصادر أمنية، لمراسل «الأناضول»، إن القوات الأمنية كثفت تدابيرها على الحدود، عقب تلقيها بلاغاً باستعداد 3 إرهابيين من «داعش» للتسلل من سوريا إلى الأراضي التركي بطريقة غير قانونية.

وأوضحت المصادر أن الأمن التركي أوقف في قضاء أقجة قلعة بأورفة، المواطن الإماراتي «أ.ش» (24 عاماً)، والسوري «ح.أ» (28 عاماً)، وآخر لم تكشف عن هويته ويدعى «م.أ» (32 عاماً).

وأضافت أنه تم العثور بحوزة المشتبهين الثلاثة على العديد من الوثائق التنظيمية وصور تعود للتنظيم داخل هواتفهم الخلوية.

وأكدت المصادر أن المشتبه الإماراتي المذكور كان يعمل شرطياً في بلاده، وتلقى تدريبات انتحارية بسوريا، بينما المشتبهون الآخرون تسلموا مناصب قيادية داخل التنظيم.

ونُقل المشتبه فيهم تحت تدابير أمنية مكثفة إلى المستشفى الحكومي في أقجة قلعة، وعقب إخضاعهم لفحوص طبية، تم نقلهم إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.