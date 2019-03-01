فيسبوك يخسر 15 مليون مستخدم .. لهذا السبب ؟

الجمعة 08 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب

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خسر موقع «فيسبوك» عدداً لا يستهان به، من مستخدميه في الولايات المتحدة، خاصة هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و34 عاماً، وفقاً لبيانات المسح الجديدة التي جمعتها شركة الأبحاث «إديسون ريسيرتش».

وجمعت الشركة بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة فقط، التي تعتبر أكثر الأسواق ربحاً لـ«فيسبوك»، بحسب تقرير نشره موقع «ذا فيرج». ووجد البحث أن الشركة خسرت ما يقدر بنحو 15 مليون مستخدم، معظمهم في سن المراهقة، في السنتين الماضيتين.

وحاول الباحثون معرفة السبب وراء تخلي هذا العدد الهائل من المستخدمين عن موقع التواصل الاجتماعي الشهير. وأوضح التقرير أن مشكلات الخصوصية المتعلقة بـ«فيسبوك»، التي زعزعت ثقة كثير من المستخدمين، في العام الماضي خصوصا، قد يكون لها تأثير كبير في عملية الانسحاب من المنصة. وأفاد لاري روزين، رئيس شركة «إديسون ريسيرتش»، أن «15 مليون يعتبر رقماً كبيراً بغضّ النظر عن السبب الذي دفع هؤلاء الأشخاص إلى الاستغناء عن (فيسبوك)».

وأضاف أن هذا الرقم يمثل نحو 6 في المائة من مجموع سكان الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق. ومن العناصر المثيرة للاهتمام، بحسب بيانات «إديسون ريسيرتش»، التي قد تكون ساهمت في تراجع عدد مستخدمي «فيسبوك» بأميركا، هو أن كثيراً من المستخدمين ينسحبون من «فيسبوك» لأنهم يفضلون استخدام موقع «إنستغرام» كبديل.

ومن الواضح أيضاً أن «إنستغرام»، المملوك لشركة «فيسبوك»، أصبح الآن الشبكة الاجتماعية الأكثر شهرة واستخداماً، خاصة بين المراهقين، ويستخدمه اليوم أكثر من مليار شخص حول العالم.