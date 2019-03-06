شجار بالأحذية بين نواب البرلمان في الهند

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"شجار الأحذية" كما سارعت وسائل التواصل الاجتماعي في وصفه، حدث بين اثنين من المشرعين من الحزب الحاكم في الهند، وتسبب الحادث الذي وقع يوم الأربعاء 6/3/2019 في ولاية أوتار براديش الشمالية، في إحراج حزب بهاراتيا جاناتا الذي يرأسه رئيس الوزراء نارندرا مودي.
وتظهر لقطات المشاجرة التي يبدو أنها من كاميرا هاتف جوال النائب شراد تريباثي وهو يضرب عضو مجلس الولاية راكيش سينج باغيل، بعد مشادة حول وضع أسماء على حجر الأساس لمشروع جديد.
وقال تريباثي "ما حدث هو ليس سلوكي المعتاد وما حدث محزن. لست فخورا بهذا."
واعتذر باغيل الذي رد بالصفع المتكرر لثيراثي على القتال.
وحسب رئيس ولاية اوتار براديش فإن كلا المشرعين تم استدعاؤهما إلى عاصمة الولاية و"سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة".