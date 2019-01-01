عاجل - الحوثي يهاجم السعودية بطائرة مسيرة والمالكي يعلن وقوع اصابات واضرار

الجمعة 08 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قالت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة ان الدفاع الجوي السعودي اعترض طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في أبها.

وافادت بإصابة 4 أشخاص في أبها جراء تساقط شظايا طائرة مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية.

وسبق ان تم اسقاط طائرة مسيرة فوق مطار أبها تابعة للحوثيين المدعومين من ايران.

ويحصل الحوثي على الطائرات المسيرة من طهران، ويتولى خبراء ايرانيين يتواجدون في اليمن التحكم واطلاق تلك الطائرات

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات العقيد الركن تركي المالكي، بحسب ما أفادت وكالة "واس"، أنه في تمام الساعة (12:24) بالتوقيت المحلي من صباح الجمعة، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها)، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.

وذكر العقيد المالكي، أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنه طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.

إلى ذلك، ختم محذراً بأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، مؤكداً أن استخدام تلك الميليشيات لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.