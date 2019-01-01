اليمن: داء الكلب يهدد سكان صنعاء

الجمعة 08 مارس - آذار 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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عضات الكلاب أصبحت مصدر قلق صحي إضافي لسكان صنعاء، حيث تركت بعض الاعتداءات من جانب الكلاب الضحايا عرضة لداء الكَلّب، وهو مرض معروف بأنه مميت إذا لم يتم علاجه سريعا.



وعندما عض كلب معلما يدعى حسين محمد الجرباني في ساقه ذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج لكن طُلب منه شراء العلاج من خارج المرفق الصحي لعدم توفره.

وفي الصيدلية عرف المعلم أن ثمن العلاج 12 ألف ريال يمني (47 دولارًا)، وهو مبلغ كبير بالنسبة لشخص بدون راتب مثل كثير من المعلمين في اليمن الذي تمزقه الحرب.

ويقول عبده غراب مسؤول داء الكلب بالمستشفى الجمهوري بصنعاء إن العدد المسجل لمن تعرضوا لعضات كلاب منذ بداية العام في صنعاء يبلغ 620 شخصا. ومن بين هؤلاء توفي تسعة أشخاص نتيجة إصابتهم بداء الكلب (السعار).

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في 2017 إن داء الكلب يقتل نحو 60 ألف شخص في العام. وأضافت أن الوفيات كانت بشكل رئيسي في بلدان آسيوية وأفريقية بها أعداد كبيرة من الكلاب الضالة.

ويقي اللقاح من المرض بسهولة إذا استُخدم سريعا، لكن كثيرا من الناس لا يدركون أنهم أصيبوا بالعدوى، وبمجرد ظهور الأعراض يصبح من المستحيل علاجها. وينتج داء الكلب بشكل أساسي عن عضات كلاب مصابة بفيروس السعار.

ويستقبل المستشفى الجمهوري في صنعاء يوميا بين 50 و 60 مصابا بعضات كلاب، الأمر الذي يربك المستشفى الذي يعاني بشدة جراء الحرب.

وزاد في الآونة الأخيرة عدد الكلاب الضالة في شوارع صنعاء لا سيما في مناطق المخلفات حيث تظل أكوام القمامة على حالها لشهور في المدينة بسبب عدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية نتيجة الحرب الأهلية الدائرة رحاها في اليمن منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وتسبب الصراع في اليمن في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وأثار الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحاً في العالم.

وضغطت دول غربية، بينها بعض الدول التي تزود قوات التحالف بأسلحة ومعلومات استخبارات، على الرياض وأبو ظبي لإنهاء الصراع الذي دفع اليمن إلى حافة المجاعة وتسبب في معاناة اقتصاده.

وينظر إلى الصراع إلى حد كبير في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون تلقي أي مساعدات من إيران ويقولون إن ثورتهم هي ضد الفساد.