فوربس: تراجع عدد أثرياء العالم ورئيس أحد الدول يصعد قائمة

الجمعة 08 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت قائمة لمجلة فوربس الأمريكية، تراجع عدد الأثرياء المدرجين على القائمة السنوية، للعام 2019، إلى 2115 مليارديرا، بانخفاض كبير بالمقارنة عن العام 2018.

وانخفضت الثروات الحالية عن قائمة 2018، بنحو 400 مليار دولار. في حين تراجع إجمالي ثروات قائمة 2019، إلى 8.7 تريلون دولار.

وأشارت إلى أن 11% من أعضاء قائمة 2018، أو 247 شخصا، قد خرجوا من التصنيف في 2019، وهو الرقم الأضخم منذ 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية.

وعلى صعيد المواقع التي شهدت أكثر تراجع، قالت المجلة: إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هي الأكثر تضررا حيث تراجع عدد الأثرياء بها 60 شخصا.

وارتفع في المقابل عدد الأثرياء، في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة للأمريكيتين، التي شهد أثرياؤها ارتفاعا في أرصدتهم، خاصة البرازيل وأمريكا، ومن ضمنهم الرئيس دونالد ترامب.

ويعيش في الولايات المتحدة وفق التصنيفات الحالية، 14 من أغنى 20 شخصية على مستوى العالم، فيما واصل جيف بيزوس تربعه على المرتبة الأولى، تلاه بيل غيتس، في حين تراجع مارك زوكربيرج 3 درجات.

وحل ترامب في المركز 51 ضمن قائمة الأكثر ثراء، بواقع 3.1 مليار دولار، وطرأ تحسن على موقعه، بفعل التراجع الذي أصاب أثرياء آخرين.

قائمة العشرة الأغنى بالعالم:

جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" 131 مليار دولار

بيل غيتس رئيس مايكروسوفت 96.5 مليار دولار

وارين بافيت إمبراطور الاستثمار الأميركي 82.5 مليار دولار

برنارد أرنولت الرئيس التنفيذي لشركة "إل في إم إتش" الفرنسية 76 مليار دولار

رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم 64 مليار دولار

الإسباني أمانسيو أورتيغا مؤسس متاجر زارا وإنديتكس بـ62.7 مليار دولار

لاري إليسون 62.5 مليار دولار

مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك بـ62.3 مليار دولار

مايكل بلومبيرغ 55.5 مليار دولار

لاري بيدج 50.8 مليار دولار