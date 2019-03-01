أول إجراء سعودي رسمي لإنهاء التوتر بين باكستان والهند

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قالت وسائل إعلام باكستانية أن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير سيتوجه، اليوم الخميس، إلى إسلام آباد في زيارة تستغرق يوما واحدا، وذلك لتخفيف حدة التوتر بين باكستان والهند.
وينتظر أن يعقد الجبير، الذي يحمل معه رسالة خاصة من ولي العهد السعودي إلى القيادة الباكستانية، اجتماعات مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي، ستتناول بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفقا لموقع “samaa. tv” الباكستاني.
وتأتي زيارة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية هذه بناء على توجيهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث الأوضاع المستجدة بين باكستان والهند.
وكان وزير الخارجية الباكستاني قد أكد في تصريح لقناة تلفزيونية محلية بأن المملكة العربية السعودية حريصة على القيام بدورها في إرساء السلام في المنطقة.
وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة “جيش محمد” التي تبنت الهجوم.
وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير/ شباط، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.