بتكلفة 3 ملايين دولار..اللواء «العرادة» يُدشـن مشـروع دعم النازحين متعدد القطاعات بـ«مأرب»

الخميس 07 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الخميس مشروع الاستجابة التكاملية متعدد القطاعات الهادف الى تحسين ظروف النازحين والمجتمعات المضيفة لهم في المحافظة.

ويستهدف المشروع الممول من منظمة اليونيسيف 258 ألف مستفيد في مديريات مدينة مأرب، مأرب الوادي، حريب، صرواح، مجزر، رغوان ومدغل بتكلفة ثلاثة ملايين دولار.

ويشمل انشطة وخدمات متعددة في مجالات المياه والاصحاح البيئي والصحة ومعالجة سوء التغذية وحماية الطفل والحماية القائم على النوع الاجتماعي ودورات تأهيل وتقديم خدمات الدعم النفسي للنازحين في المديريات المستهدفة.