منهم القادة العسكريين القطريين الذي تم تكريمهم اليوم في السعودية .. ولماذا؟ بتكلفة 3 ملايين دولار..اللواء «العرادة» يُدشـن مشـروع دعم النازحين متعدد القطاعات بـ«مأرب» قشرة الرأس قد ترتبط بمرض خطير مواد منزلية تسبب عقم الرجال ترامب يكشف حقيقة إختفاء زوجته ميلانيا اللواء أمين العكيمي يستقبل مشائخ وأعيان قبائل الجدعان بمنطقة اليتمة مسؤول حكومي يتحدث عن جرائـم إبادة فظيعة ومروعة ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين بـ«حجـور» الكشف عن قرار غير مُعلن بشأن قوات السودان في «اليمن» تفاصيل سرية لعملية انقاذ رهينة امريكي جرى اختطافه في اليمن ”هادي“ يرفض مقابلة ”غريفيث“
دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الخميس مشروع الاستجابة التكاملية متعدد القطاعات الهادف الى تحسين ظروف النازحين والمجتمعات المضيفة لهم في المحافظة.
ويستهدف المشروع الممول من منظمة اليونيسيف 258 ألف مستفيد في مديريات مدينة مأرب، مأرب الوادي، حريب، صرواح، مجزر، رغوان ومدغل بتكلفة ثلاثة ملايين دولار.
ويشمل انشطة وخدمات متعددة في مجالات المياه والاصحاح البيئي والصحة ومعالجة سوء التغذية وحماية الطفل والحماية القائم على النوع الاجتماعي ودورات تأهيل وتقديم خدمات الدعم النفسي للنازحين في المديريات المستهدفة.