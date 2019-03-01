مواد منزلية تسبب عقم الرجال

الخميس 07 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف علماء من جامعة نوتنغهام البريطانية أن المواد الكيميائية الموجودة في المواد المنزلية والمواد الغذائية، تسبب عقم الرجال والكلاب المنزلية.

ويفيد موقع "MedicalXpress" بأن الباحثين اختبروا تأثير الملدنات (DEHP) وثنائي الفينيل متعدد الكلور 153 في عينات السائل المنوي لمتطوعين وكلاب من سلالات معروفة. وتوجد الملدنات في الملابس والسجاد والدمى والأسلاك والأرضيات. أما ثنائي الفينيل 153 الممنوع استخدامه، فلا يزال يكتشف في الوسط المحيط والمواد الغذائية.

واتضح للباحثين أن هذه المواد الكيميائية لها نفس التأثير السلبي في الخلايا الجنسية للإنسان والحيوان. وهذا ما أكدته نتائج الدراسات الخاصة بتقييم تأثير المواد الملوثة في وظائف الحيوانات المنوية للكلاب. وقد افترض الباحثون أن المواد الموجودة في مسارات الجهاز التناسلي للرجل، تخفض من حركة الحيوانات المنوية وتسبب أضرارا في الحمض النووي، تؤدي إلى العقم.