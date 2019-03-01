اللواء أمين العكيمي يستقبل مشائخ وأعيان قبائل الجدعان بمنطقة اليتمة

الخميس 07 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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أشاد اليوم محافظ محافظة الجوف وقائد محور المحافظة اللواء أمين العكيمي بالبدور النضالي والتضحيات العظيمة في لقبيلة الجدعان مواجهة الانقلاب واستعادة الشرعية التي سيسطرها التاريخ في أنصع صفحاته.

جاء هذا خلال استقبال اللواء أمين العكيمي لمشائخ وأبناء قبيلة الجدعان في مديرية خب والشعف بمنطقة اليتمة لتأكيد على موقفهم الثابت في مواصلة دعمهم وتأييدهم للحكومة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي قائد القوات المسلحة والأمن.

وقال أبناء قبيلة الجدعان أن هذه ليست زيارة عابره ولكنها ثبات في المتارس جنباً الى جنب بقيادة محافظ المحافظة للإتحام مع أبناء محافظة الجوف المرابطين في جبهات القتال لمواجهة مليشات الحوثي الانقلابية واستعادة الشرعية.. مؤكدين الوقوف صفا واحدا لمواجهة المشاريع الضيقة والخارجة عن النظام والقانون التي تحاول زعزعة وحدة القبائل واقصاء قبيلة عن أخرى.

وتطرق العكيمي خلال لقائه بقبائل الجدعان عن الروابط الأخوية والمواقف القبلية التي شكلت اللحمة والوحدة في الحاضر والمستقبل بين أبناء الجدعان وابناء محافظة الجوف. حضر الاستقبال وكيل محافظة الجوف الشيخ / خالد هضبان ومدير عام مديرية خب والشعف الشيخ / هادي بن تيفه وعدداً من مشائخ الجدعان وقيادة محور الجوف.

كما عبر العكيمي عن سعادته بقدوم الرجال المخلصين للقضية الوطنية من ابناء قبيلة الجدعان..