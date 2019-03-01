مسؤول حكومي يتحدث عن جرائـم إبادة فظيعة ومروعة ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين بـ«حجـور»

الخميس 07 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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حذر وزير الاعلام معمر الإرياني اليوم الخميس من جرائم إبادة جماعية وفضائع مروعة ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين في قرى مديرية كشر حجور بمحافظة حجة.

وقال " ان العالم سيفيق من غفلته على مأساة إنسانية كارثية هي الاكبر في اليمن تذكرنا بجرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها اليزيديين على يد تنظيم داعش الإرهابي ".

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن الارياني قولة :ان مليشيا الحوثي كثفت من هجماتها على قرى المديرية وقصفت بالصواريخ الباليستية وبالدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة بشكل هستيري وعشوائي منازل ومزارع المواطنين والمدارس والمساجد في قرى العبيسة، وأن المعلومات الميدانية تؤكد سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح جراء هذا القصف البربري.

وأشار إلى أن هذه الجرائم تأتي في ظل حصار خانق تفرضه المليشيا على المديرية وقطع امدادات الغذاء والماء والدواء وغياب لكل مقومات الحياة، وموجة نزوح وتهجير داخلي هي الأكبر في تاريخ اليمن لعشرات آلاف من المواطنين الذين تركوا منازلهم ولجأوا للجبال البعيدة عن مناطق القصف.

واستغرب الارياني صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن عن هذه المذبحة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في قرى حجور من قصف عشوائي وقتل للنساء والاطفال بدم بارد.

وقال " ان مليشيا الحوثي تقتل المواطنين العزل بدون رحمة وتتعمد تفخيخ البنية السياسية والاجتماعية وخلق صراعات سيدفع ثمنها اليمنين لعقود قادمة من ثارات بين القبائل والأسر اليمنية ".

وأشار الارياني إلى أن صمت العالم ومنظمات حقوق الانسان على هذه المجازر الارهابية التي ترتكبها المليشيا منذ شهرين في حجور امر صادم ومروع ووصمة عار في جبين العالم الذي يتغنى بحقوق الإنسان، ويعطي إشارة سلبية لمليشيا الحوثي الموالية لايران باعتباره "ضوء أخضر" لقتل والتنكيل بالمدنيين في حجور وباقي مناطق سيطرته.

وتواترت الأنباء اليوم الخميس ،عن سيطرت الحوثيين على منطقة العبسية في كشر بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وزعمت جماعة الحوثي ، اليوم ، السيطرة على العبسية وهي إحدى ابرز المعاقل الرئيسية لرجال القبائل.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، إن مقاتلي الجماعة تمكنوا من "السيطرة على منطقة العبيسة والمناطق المجاورة لها بمديرية كشر في محافظة حجة بالكامل"، لافتة أن هذا جاء "بمساندة رجال القبائل من أبناء حجور"، حد زعم البيان.

وأشار البيان أن «منطقة العبسية والمناطق المجاورة لها أصبحت مؤمنة بالكامل».

وفي مستجدات هذا التطور افادت مصادر ميدانية باقتحام ميليشيات الحوثي منطقة العبيسة وعدداً من القرى المجاورة شمال شرقي مديرية كشر بمحافظة حجة، وذلك بعد قصف عنيف بالدبابات والصواريخ استمر لعدة أيام، وأدى إلى تدمير وإحراق عدد من القرى وتشريد أكثر من 2000 أسرة.

وقالت المصادر بحسب (العربية نت )أن عملية الاقتحام تزامنت مع كثافة نيران أطلقتها الميليشيات، تضمنت إطلاق صواريخ باليستية، على مواقع رجال القبائل والقرى في ظل حصار خانق فرضته الميليشيات الانقلابية على منطقة العبيسة من أربع جهات.

ولاحقا افادت مصادر خاصة في حجور لمأرب برس بأن رجال القبائل« ثابتون ومتواجدون في قلب العبيسة يذودون عن أرضهم وكرامتهم ،ورفضوا أن يخرجوا منها بأي ثمن كان وما تروج له المليشيا أنها تلاحق الفاريين لا اساس له من الصحة».

وقالت المصادر ان «المليشيات في حالة هستيرية وتقوم بقصف قرى العبسية بشكل عشوائي ووصفت ما يحدث بالابادة الجماعية».

وسبق هذا التطور ما كشف عنه مأرب برس يوم امس عن خيانات تعرضت لها القبائل في حجور من بعض قيادات الحزب الاشتراكي ، التي سهلت تقدم الحوثيين وسيطرتهم على قمم وجيال تطل على منطقة العبسية ابرزها جبل المنصورة وجبل القيم.

هذا ولم يصدر عن القبائل في حجور حتى اللحظة (الثانية ظهرا) اي بيان او تصريح ينفي او يؤكد التقارير التي تحدثت عن سيطرة المليشيات على منطقة العبسية.