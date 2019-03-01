هبوط مفاجئ لليرة التركية امام الدولار

الخميس 07 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هبوط ملحوظ لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي ليصل سعر الصرف إلى 5.44 ليرة للدولار الواحد.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الخميس، 7مارس،بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي: