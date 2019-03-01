هبوط مفاجئ لليرة التركية امام الدولار

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هبوط ملحوظ لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي ليصل سعر الصرف إلى 5.44 ليرة للدولار الواحد.
وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الخميس، 7مارس،بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
|
إسطنبول
|
الشراء
|
البيع
|
الدولار الأمريكي
|
5,4310
|
5,4320
|
اليورو
|
6,1500
|
6,1510
|
الجنيه الإسترليني
|
7,1400
|
7,1760
|
أنقرة