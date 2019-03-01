كسر أعنف هجوم حوثي على الضالع

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كسر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الخميس، اعنف هجوم حوثي على قرى السويداء والساكن والطاحون في مديرية الحشاء غرب الضالع جنوبي اليمن ، بعد معارك عنيفة استمرت لساعات .
وقال قائدالحملة العسكرية للواء 30 مدرع في الحشاء العقيد نايف الصيادي لمأرب برس ، ان المليشيات شنت هجوم فجر اليوم، بعد يوم واحد من تحرير مناطق واسعة في المديرية تكبدت فيه خسائر كبيرة في العتاد والاوراح .
واضاف ان المليشيات تحاول استعادة مواقع استراتيجية خسرتها خلال اليوميبن الماضيين .
واشار العقيد الصيادي ان المليشيات استقدمت تعزيزات كبيرة من محافظة اب وذمار واستخدمت في الهجوم كافة انواع الاسلحة الثقيلة واستهدفت قرية السويداء والطاحون والساكن وتسببت في اضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة .
وقال ان الجيش والمقاومة يمشطون قرية السويداء والساكن بعد تطهيرها من مليشيا الحوثي.
واصيب احد افراد المقاومة واسمه محمد عبدالله الحاج المشرقي في انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في السويداء .
وشهدت تلك المناطق موجة نزوح كبيرة بعد قصف مليشيا الحوثي بالاسلحة الثقيلة.