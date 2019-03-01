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تفاصيل مبادرة سودانية للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد..

الخميس 07 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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طرح تحالف “قوى 2020” المعارض مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة في السودان واقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين تبدأ بانتهاء مدة حكم الرئيس السوداني عمر البشير في 2020 وتنتهي في 2022.

وطرحت المبادرة أيضا تأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لعامين، بحسب صحيفة “الانتباهة .

ودعت المبادرة لتشكيل مجلس رئاسي بزعامةالبشير وعضوية خمسة آخرين تختارهم الجمعية العمومية للحوار الوطني.

واقترح رئيس التحالف بالإنابة رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الطيب مصطفى في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس، أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحرص على تمثيل المرأة والشباب.

وشهدت المبادرة أيضا اقتراح أن يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس الرئاسي تشكيل الحكومة والولاة، كما اقترح التحالف في مبادرته مد أجل البرلمان ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية لمدة عامين بعد العام 2020.

وفيما يخص حالة الطوارئ، أشارت المبادرة إلى ضرورة أن تكون ستة أشهر بدلا من عام وتمدد حال استمرت الدواعي.

كما دعا التحالف لإلغاء بندين من أمر الطوارئ الأول المتعلقين بدخول المنازل والمنشآت وتفتيشها دون إذن، وتعديل البند المتعلق بحظر التجمعات والندوات غير المرخص لها في أمر الطوارئ الثاني وإبداله ببند جديد يسمح بالمواكب والتجمعات التي ينظمها القانون.

 
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