الفريق على محسن يكشف للإدارة الأمريكية قائمة بتنازلات الشرعية من أجل السلام

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قدم اليوم نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن على محسن الأحمر للإدارة الأمريكية قائمة بتنازلات الشرعية التي قدمتها خلال السنوات الماضية من أجل السلام .
جاء هذا خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بنائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية جيد منير ، مشيدا في ذات الوقت بمواقف ولشنطن تجاه الشرعية ودعمها لأمن واستقرار اليمن.
واستعرض نائب الرئيس في اللقاء جهود الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في إحلال السلام وما قدمته من تنازلات لتنفيذ تفاهمات السويد وفي مقدمتها اتفاق الحديدة، مقابل استمرار التعنت والصلف الحوثي والاستهتار بأرواح اليمنيين ومأساتهم الانسانية.
من جانبه جدد نائب السفير الأمريكي دعم بلاده للشرعية ولإحلال السلام في اليمن ودعمها للجهود الأممية في هذا الجانب، مشيراً إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات المتينة بين البلدين الصديقين.