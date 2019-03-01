عاجل - حقيقة سقوط أبرز معاقل قبائل حجور بيد الحوثي

الخميس 07 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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تواترت الأنباء اليوم الخميس ،عن سيطرت الحوثيين على منطقة العبسية في كشر بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وزعمت جماعة الحوثي ، اليوم ، السيطرة على العبسية وهي إحدى ابرز المعاقل الرئيسية لرجال القبائل.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، إن مقاتلي الجماعة تمكنوا من "السيطرة على منطقة العبيسة والمناطق المجاورة لها بمديرية كشر في محافظة حجة بالكامل"، لافتة أن هذا جاء "بمساندة رجال القبائل من أبناء حجور"، حد زعم البيان.

وأشار البيان أن «منطقة العبسية والمناطق المجاورة لها أصبحت مؤمنة بالكامل».

وفي مستجدات هذا التطور افادت مصادر ميدانية باقتحام ميليشيات الحوثي منطقة العبيسة وعدداً من القرى المجاورة شمال شرقي مديرية كشر بمحافظة حجة، وذلك بعد قصف عنيف بالدبابات والصواريخ استمر لعدة أيام، وأدى إلى تدمير وإحراق عدد من القرى وتشريد أكثر من 2000 أسرة.

وقالت المصادر بحسب (العربية نت )أن عملية الاقتحام تزامنت مع كثافة نيران أطلقتها الميليشيات، تضمنت إطلاق صواريخ باليستية، على مواقع رجال القبائل والقرى في ظل حصار خانق فرضته الميليشيات الانقلابية على منطقة العبيسة من أربع جهات.

ولاحقا افادت مصادر خاصة في حجور لمأرب برس بأن رجال القبائل« ثابتون ومتواجدون في قلب العبيسة يذودون عن أرضهم وكرامتهم ،ورفضوا أن يخرجوا منها بأي ثمن كان وما تروج له المليشيا أنها تلاحق الفاريين لا اساس له من الصحة».

وقالت المصادر ان «المليشيات في حالة هستيرية وتقوم بقصف قرى العبسية بشكل عشوائي ووصفت ما يحدث بالابادة الجماعية».

وسبق هذا التطور ما كشف عنه مأرب برس يوم امس عن خيانات تعرضت لها القبائل في حجور من بعض قيادات الحزب الاشتراكي ، التي سهلت تقدم الحوثيين وسيطرتهم على قمم وجيال تطل على منطقة العبسية ابرزها جبل المنصورة وجبل القيم.

هذا ولم يصدر عن القبائل في حجور حتى اللحظة (الثانية ظهرا) اي بيان او تصريح ينفي او يؤكد التقارير التي تحدثت عن سيطرة المليشيات على منطقة العبسية.