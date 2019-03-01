بيان مهم من قبائل حجور ورسالة خاصة للمملكة وكشف حقيقة انتصارات الحوثي

الخميس 07 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أصدرت قيادة قبائل حجور مساء الاربعاء، بياناً مهما تضمن 3 نقاط رئيسية ، عن تطورات الوضع العسكري والميداني هناك.

ونفت القبائل في البيان (الذي وصل مأرب برس نسخة منه) ، ما وصفته بالانتصارات الوهمية التي تروج لها مليشيات الحوثي، وقالت انها صامدة في مواقعها.

كما وجهت قبائل حجور الشكر للمملكة العربية السعودية ، على ما قدمته من دعم واسناد ، في حين تجاهلت ذكر الشرعية.

وكان موقع مأرب برس نشر امس الاربعاء تقرير مفصلا كشف عن تعرض القبائل في حجور لخيانات من بعض قيادات الحزب الاشتراكي في المنطقة والتي تعمل لصالح الحوثي ، ما تسبب في سقوط بعض المواقع بيد المليشيات ، غير ان القبائل ما تزال في اغلب مواقعها تقاوم الحوثيين ببسالة وصمود رغم الخيانات وما تتعرض له من خذلان من قبل الشرعية.

رابط التقرير/

https://marebpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=148414

نص بيان قبائل حجور :

"وقفت قيادة قبائل حجور أمام تطورات الأحداث التي شهدتها مديرية كشر والحرب العدوانية التي شنتها ميليشيات الإرهاب والإجرام الحوثية على المنطقة، وإننا إذ نؤكد موقفنا الثابت والرافض لهذا العدوان البربري الهمجي لنوضح للرأي العام القضايا التالية:

1- أن ما تروج له الميليشيات لهذا الصلف والبغي والضلالات والكذب محض افتراء ينافيه ويناقضه ارتكابها مختلف الجرائم بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها استخدام الصواريخ وما تفرضه الميليشيات من حصار جائر على المديرية من الأربعة اتجاهات ومنع الغذاء والدواء عنا، ورغم كل ما بذلناه في السنوات الأربع الماضية من جهود لتدارك هذه الحرب إلا أن الميليشيات أبت إلا العنجهية واعتدت على قرانا وهدمت منازلنا على رؤوس أطفالنا ولم تدع لنا خيارا سوى المواجهة والدفاع عن أنفسنا، ولم نذهب إلى مران للاعتداء عليهم أو اقتحام قراهم وإنما يسوقونه من تبريرات واهية وأعذار تافهة قد أصبحت ممجوجة ومبتذلة وترددها الميليشيات عند كل اعتداء تنفذه على أبناء اليمن.

2- نؤكد للجميع أننا صامدون في مواقعنا ونخوض بكل استبسال معركة الكرامة ولا صحة لما تروجه الميليشيات من انتصارات وهمية فهي ليست المرة الأولى التي تروج مثل هذه الإشاعات ونبشر الجميع أن أبطالنا سيسقطون رهانات الميليشيات ولا ترهبنا صواريخه ولا حشوده.

3- نتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من ساندنا وعلى رأسهم الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ولن ينسى أبناء حجور هذه الوقفة الشجاعة.

وفي الختام نحيي صمود أبطالنا في جميع المواقع والجبهات ووحدة كلمتهم لإسقاط رهان الميليشيات المعتدية وإفشال مشروعها الإجرامي".