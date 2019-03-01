الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة الاغتيال التي تسببت باندلاع احتجاجات عارمة بـ«عـدن»

الخميس 07 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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تحدث الشاب محمد دمبع شقيق الضحية رأفت دمبع اليوم الأربعاء في تصريح صحفي مع قناة بلقيس عن تفاصيل واقعة مقتل شقيقه رأفت دمبع .

وقال شقيق دمبع أنهم اتو مسلحين مقنعين إلى مكان قريب من المنزل في الساعة 12 مساء في يوم الحادثة حيث اطلقوا الأعيرة النارية على شقيقه رأفت دمبع وعلى اثرها تعرض للإصابة .

واضاف شقيق دمبع في تصريحه مع قناة بلقيس أن شقيقه هرب إلى احد المنازل المجاورة لهم حيث قام الجيران بالإسعافات الاولية.

وتابع قائلاً نقلنا شقيقي الى المستشفى وبلغوا المسلحين كل النقاط بأنهم يمنعوا مرور رأفت اخي الجريح ووصلنا بصعوبة إلى المستشفى وكان اخي مصاب بطلقتين في رجله اليسار وطلقه في رجله اليمين وطلقه في الرأس من الخلف .

وطالب شقيق رأفت الرئيس عبدربه منصور هادي ووزير الداخلية أحمد الميسري وإدارة أمن عدن بالاهتمام في القضية وسرعة محاسبة القتلة وتسليمهم للعدالة .

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، خلال الأيام القليلة الماضية تنديداً بمقتل الشاب رأفت دنبع.

وتوسعت الاحتجاجات إلى قطع طرقات رئيسية في مديريتي المنصورة وخور مكسر بالأحجار وإحراق الإطارات التالفة، وقام محتجون غاضبون بقطع طرقات رئيسية في مديرية المنصورة، احتجاجاً على مقتل الشاب رأفت دمبع في مديرية المعلا متأثرا بإصابته برصاص مسلحين يعتقد بأنهم قوة أمنية هاجمت منزله فجر يوم الجمعة.

والشاب رأفت دنبع، اكتشف واقعة اغتصاب طفل، في حادثة اشتهرت باسم "طفل المعلا"، وذلك من قبل رجال أمن قبل أشهر، في جريمة هزت أرجاء مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها عاصمة مؤقتة للبلاد.