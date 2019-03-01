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امريكا تعلن دعم «البنك المركزي اليمني»لإعادة العمليات المصرفية بصورة كاملة

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أشاد مساعد وزير الخزانة الأمريكي ايرك ماير اليوم الأربعاء بجهود الحكومة اليمنية التي تبذلها في المناطق المحررة لتطبيع الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين إضافة إلى جهودها في الجانب المالي والرقابي.

 

وأكد دعم بلاده لكافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتفعيل وتعزيز دور البنك المركزي ووحده مكافحة غسيل الأموال.

 

وابدى ماير، استعداد حكومة بلاده لدعم الحكومة اليمنية بالخبرات اللازمة في هذا الجانب، وبما يمكن من إعادة العمليات المصرفية للبنك المركزي بصورة كاملة.

 

 جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لبحث التطورات المالية والاقتصادية في اليمن.

 

وثمن رئيس الوزراء جهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للحكومة اليمنية على جميع الأصعدة، انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

 

وأكد الدكتور معين عبدالملك أهمية الدعم الخارجي للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، في إطار نتائج مؤتمر المانحين الدوليين لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، الذي عقد مؤخرا في مدينة جنيف السويسرية.

 
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