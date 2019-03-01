قوات الجيش تنفذ كمين ناجح استهدف كتائب الموت الحوثية بـ«تعـز»

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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صدت قوات الجيش باللواء 35 مدرع، اليوم الأربعاء 6 مارس/ آذار 2019م، محاولة تسلل نفذتها ما يسمى كتائب الموت الحوثية قرب مواقعها في جبهة الصلو-الدمنة وكبدتها عدداً من القتلى والجرحى.

وقال قائد جبهة الصلو العقيد الركن أحمد القدسي، في تصريح إعلامي، إن قوات الجيش رصدت محاولة تسلل لعناصر المليشيات الحوثية، وتمكنت من استدراجها إلى كمين محكم في المناطق الواقعة بين الصلو ودمنة خدير جنوب شرق تعز.

وأوضح القدسي، أن فلول المليشيات تراجعت تحت نيران أبطال اللواء 35 بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف مجاميعها التي حاولت التسلل.