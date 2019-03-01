قوات الجيش تعلن نتائج عملية عسكرية شرسة بـ«صعدة»

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حررت قوات الجيش، اليوم الأربعاء، مناطق جديدة في منطقة "مسن القد" عقب معارك عنيفة مع ميلشيات الحوثي في مديرية رازح بمحافظة صعدة (شمال اليمن) ومعقل زعيم ميلشيات الحوثي الانقلابية.
ووفقا لما نقل موقع الجيش "سبتمبر نت" فقد سيطرت قوات الجيش ناريا على قرى "شعبان"، و"غمار"، و"معتق"، و"سوار بني معين"، وجبل "الأذناب"، في منطقة "مسن القد" بمديرية رازح.
في غضون ذلك استهدفت مقاتلات التحالف بغارة جوية عدد من عناصر الحوثيين، اثناء محاولتهم التسلل الى أحد مواقع الجيش، مما أسفر عن مقتل ستة منهم. كما دمرت المقاتلات بغارة أخرى مخزن اسلحة في المنطقة ذاتها، واستهدفت غارة ثالثة رشاش ثقيل للمليشيا في منطقة بني معين.
وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميلشيات الحوثي من جهة أخرى في عدد من الجبهات بمحافظة صعدة.