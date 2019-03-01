قوات الجيش تعلن نتائج عملية عسكرية شرسة بـ«صعدة» رسمياً..مليشيا الحوثي تستحدث منصباً جديداً خاصاً بـ«عبد الملك الحوثي» وموجة غضب عارمة تجتاح وسائل التواصل الإجتماعي استقالة المذيعة الجزائرية التي قرأت رسالة بوتفليقة أرقام مخيفة واحصائيات مرعبة بضحايا وأضرار حرب الحوثيين على حجور كندا تختفي من خريطة السعودية للابتعاث الخارجي استخبارات فرنسية تكشف عن ”توتر غير مسبوق“ بين ”ابو ظبي“ و ”الرياض“ والسبب ”هادي“ الامارات تعلن سيطرة الانفصاليين على 8 محافظات.. ومسؤول يكشف كواليس 4 لقاءات أممية وصحيفة بريطانية تفضح ”عيدروس“ المالية تعلن : صرف مرتبات أكثر من 31 ألف موظف وخبر سار للعاملين في القطاع الصحي بشائر ميدانية.. انتصارات عسكرية كبيرة في ”صعدة“ وهزائم مدوية للحوثيين في ”الضالع“ رد ناري من زعيم الإخوان في الجزائر على قائد أركان الجيش
أثارت فتوى صدرت من مفتي حوثي ضجة عارمة أحدثت إستنكارا وغضب شيوخ ودعاة الدين الإسلامي ونشطاء واعلاميين في اليمن وخارجه .
وبسحب وثيقة حصل عليها «مأرب برس» وتداولها عدد من الناشطين والسياسيين بمواقع التواصل الاجتماعية فأن المفتي الحوثي الذي يُدعى أحمد صلاح الهادي قد أصدر فتوى تنص بأن زعيم العصابات الحوثية المدعو عبد الملك الحوثي يعتبر شرعا إماماً على الأمة وجب على الجميع طاعته ونيل رضاه وهو ما تسبب بإثارة ضجة عارمة لدى الدعاة والنشطاء والاعلاميين الذين اعتبروها دعوة لتعميق جراح الفتنة الطائفية والمذهبية التي اشعلتها المليشيات في اليمن .
مراقبون اكدوا «لمأرب برس» على ان صدور كمثل هذه الفتوى الحوثية الإيرانية تعتبر بمثابة مساعي جديدة لتجديد التاريخ الأسود من الصراعات والحروب السلالية في اليمن التي افرزتها اكذوبة عقيدة السلالة والبطنيين التي تقدس وتشرعن سلطة القتل والدمار وتجعل منها سلطة سماوية تمشي والذي لم تكن فالحقيقة سوى مخلفات قبيحة لإرث أسلافها السيئ .