رسمياً..مليشيا الحوثي تستحدث منصباً جديداً خاصاً بـ«عبد الملك الحوثي» وموجة غضب عارمة تجتاح وسائل التواصل الإجتماعي

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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أثارت فتوى صدرت من مفتي حوثي ضجة عارمة أحدثت إستنكارا وغضب شيوخ ودعاة الدين الإسلامي ونشطاء واعلاميين في اليمن وخارجه .

وبسحب وثيقة حصل عليها «مأرب برس» وتداولها عدد من الناشطين والسياسيين بمواقع التواصل الاجتماعية فأن المفتي الحوثي الذي يُدعى أحمد صلاح الهادي قد أصدر فتوى تنص بأن زعيم العصابات الحوثية المدعو عبد الملك الحوثي يعتبر شرعا إماماً على الأمة وجب على الجميع طاعته ونيل رضاه وهو ما تسبب بإثارة ضجة عارمة لدى الدعاة والنشطاء والاعلاميين الذين اعتبروها دعوة لتعميق جراح الفتنة الطائفية والمذهبية التي اشعلتها المليشيات في اليمن .

مراقبون اكدوا «لمأرب برس» على ان صدور كمثل هذه الفتوى الحوثية الإيرانية تعتبر بمثابة مساعي جديدة لتجديد التاريخ الأسود من الصراعات والحروب السلالية في اليمن التي افرزتها اكذوبة عقيدة السلالة والبطنيين التي تقدس وتشرعن سلطة القتل والدمار وتجعل منها سلطة سماوية تمشي والذي لم تكن فالحقيقة سوى مخلفات قبيحة لإرث أسلافها السيئ .