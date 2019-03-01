استقالة المذيعة الجزائرية التي قرأت رسالة بوتفليقة

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مأرب

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استقالت الإعلامية نادية مداسي، مقدمة النشرة على القناة الجزائرية الرسمية “كنال ألجيري”.

وجاءت الاستقالة بعد تقديمها لنشرة السابعة مساء الأحد، بسبب غضبها من منحها رسالة خطية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في آخر لحظة لقراءتها على الهواء مباشرة، بحسب تصريحات أحد زملائها لوكالة فرانس برس.

وكانت نادية مداسي مقدمة للأخبار على قناة كنال ألجيري طيلة 15 سنة، وقال زميلها في تصريحه إنهم أعطوها في اللحظة الأخيرة رسالة الرئيس بوتفليقة، حيث كانت غير مرتاحة،

وأضاف “إنها تجربة سيئة للغاية”، فقررت عدم تقديم النشرة وعدم دخول قاعة التحرير. وأَضاف إنها القطرة التي أفاضت الكأس مؤكدا أنهم منذ بداية المظاهرات لا يسمح لهم بالعمل.