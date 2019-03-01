أرقام مخيفة واحصائيات مرعبة بضحايا وأضرار حرب الحوثيين على حجور

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قال تقرير حقوقي، الاربعاء 6 مارس/آذار، إن هجمات مليشيات الحوثي، على مناطق القبائل المناوئة لها في مديرية كشر بمحافظة حجة، خلفت حتى نهاية فبراير المنصرم، (52) قتيلاً بينهم طفلان وثلاث نساء وكبار في السن.
وأكد ائتلاف المنظمات بمحافظة حجة في تقرير حقوقي إن (181) مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة، جراء القصف العشوائي والمستمر للمليشيات الحوثية على مناطق ابناء حجور، بين المصابين نساء وأطفال.
وأشار التقرير إلى احتلال المليشيات (765) منزلاً، وتفجير وقصف (1770) منزلاً دمرت بعضها بشكل كامل، وتفجير مسجد واحد ومدرسة في مديرية كشر.
وتشن المليشيات الحوثية منذ ما يقارب ثمانية أسابيع، هجمات مكثفة على مناطق القبائل في مديرية كشر، وتقصف منازل المواطنين بمعدات ثقيلة وصواريخ قصيرة المدى.
وأوضحت المنظمات الحقوقية في تقريرها أن أكثر من(20000) ألف طالباً وطالبة حرموا من التعليم، وتوقفت أعمال وتجارة (2500) مواطن، وأُتلفت(272) مزرعة بسبب القصف والحصار المفروض على المنطقة منذ أشهر.
ولفت التقرير إلى موجة النزوح الجماعية للأهالي إلى مناطق في المديرية ذاتها، أو المديريات المجاورة، وبلغت الأسر النازحة (2200) أسرة.
وحذرت المنظمات الحقوقية، من وقوع كارثة إنسانية كبيرة وانتهاكات مروعة وتحول المنطقة إلى أرض محروقة إذا استمر عدوان المليشيات الحوثية.
وطالبت المنظمات مجلس الأمن وحقوق الإنسان والصليب الأحمر والمنظمات المعنية بالإغاثة، إلى التدخل في وقف عدوان الحوثيين وإدانتهم، وتسيير قوافل إغاثة عاجلة، لإنقاذ سكان المنطقة وإعلانها منطقة منكوبة.
ووجهت المنظمات انتقاداً للمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، وطالبته بأن يغادر صمته ويراجع سياسته تجاه ما يقوم به الحوثيون من جرائم وانتهاكات ترقى لجرائم حرب وإبادة جماعية بحق سكان المنطقة.
ويفرض الحوثيون حصاراً على قبائل حجور منذ عدة أشهر، وتمنع 14 نقطة تفتيش مستحدثة، دخول الغذاء والدواء والمياه لأبناء المنطقة، كما تنفذ المليشيات عمليات اعتقال مستمرة للمنتميين لمناطق حجور في صنعاء والمحافظات الأخرى.