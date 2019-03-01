استخبارات فرنسية تكشف عن ”توتر غير مسبوق“ بين ”ابو ظبي“ و ”الرياض“ والسبب ”هادي“ الامارات تعلن سيطرة الانفصاليين على 8 محافظات.. ومسؤول يكشف كواليس 4 لقاءات أممية وصحيفة بريطانية تفضح ”عيدروس“ المالية تعلن : صرف مرتبات أكثر من 31 ألف موظف وخبر سار للعاملين في القطاع الصحي بشائر ميدانية.. انتصارات عسكرية كبيرة في ”صعدة“ وهزائم مدوية للحوثيين في ”الضالع“ الكشف عن ضغوطات دولية تمارس على ”الشرعية“ والجنرال ”علي محسن“ ينفجر في وجه ”غريفيث“ ويبعث للمجتمع الدولي برسالة حازمة رد ناري من زعيم الإخوان في الجزائر على قائد أركان الجيش أشهر صحف بريطانيا تضع وصفا مزعجا للانفصاليين حول عمالة الانتقالي ووهم إدارته لجنوب مستقل عاجل - تعرض قبائل حجور لخيانة كبرى والمواقع تسقط تباعا بيد الحوثي - مصادر تكشف عن قائد المؤامرة وتحذر من خطر كبير خلال ساعات المياه والوقود في اليمن.. طوابير ومعاناة آخر تحديث بأسعار الصرف - ارتفاع جديد للدولار والريال السعودي
كشف تقرير استخباراتي فرنسي، عن تتنامى التوترات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب اختلاف أجندة كلا البلدين في اليمن.
وفي آخر فصول هذه التوترات تسبب رفض الإمارات للرئيس عبدربه منصور هادي - رغم الدعم الذي يلقاه من التحالف العربي- في تجدد الخلاقات القديمة في عدن بين الإمارات والسعودية.
ووفقا لدورية ”إنتليجنس أون لاين“ الفرنسية المتخصصة بالشؤون الاستخباراتية، فإن ”هادي“، البالغ 73 عاما، والذي عاد مؤخرا إلى اليمن بعد شهرين من العلاج الطبي في الولايات المتحدة، يرغب في السيطرة على ميناء عدن، الذي تسيطر عليه حاليا ميليشيات موالية لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.
ولكن ولي عهد أبوظبي لا يزال يرفض مطالبات "هادي" بالتخلي عن الميناء، حيث إنه يرى أن الرئيس اليمني مقرب من حزب "الإصلاح".
ويملك "الإصلاح" مركزا قويا في منطقة تعز، ويتعرض لتضييقات متواصلة من قبل الفصائل الموالية للإمارات في جنوب اليمن، بحسب الدورية.
ولا تشارك الرياض أبوظبي مخاوفها تجاه "هادي" و"الإصلاح"، وتواصل المملكة تقديم الدعم للرئيس اليمني في غياب مرشح أفضل، وفقا للدورية الفرنسية.