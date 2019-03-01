المالية تعلن : صرف مرتبات أكثر من 31 ألف موظف وخبر سار للعاملين في القطاع الصحي

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت وزارة المالية اليوم الاربعاء استكمال صرف مرتبات أكثر من ٣١ ألف موظف في محافظة الحديدة (غرب اليمن).

وقالت وكالة سبأ ان محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، التقى اليوم الأربعاء، في عدن مع نائب وزير المالية سالم بن بريك، وأشاد المحافظ طاهر، بجهود الوزارة في صرف مرتبات موظفي المحافظة، مستعرضاً بعض الإشكالات التي تواجه موظفي الوحدات الاقتصادية والصناديق في الحديدة.

من جانبه وجه بن بريك، بإدارج مرتبات الكادر الطبي وموظفي مستشفى الثورة في الحديدة ضمن مرتبات القطاع الصحي التي ستصرف في عموم الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وكانت وزارة المالية دشنت، الأسبوع الماضي، صرف مرتبات موظفي السلطتين المحلية والمركزية في الحديدة لشهري يناير وفبراير ٢٠١٩م، بمبلغ يصل إلى قرابة ٥ مليارات ريال.