بشائر ميدانية.. انتصارات عسكرية كبيرة في ”صعدة“ وهزائم مدوية للحوثيين في ”الضالع“

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حررت قوات الجيش، اليوم الأربعاء 6 مارس/آذار 2019م، مناطق جديدة في منطقة ”مسن القد“ في مديرية رازح بمحافظة صعدة (شمال اليمن) ومعقل زعيم ميلشيات الحوثي الانقلابية.



ووفقا لما نقل موقع الجيش ”سبتمبر نت“ فقد سيطرت قوات الجيش ناريا على قرى "شعبان"، و"غمار"، و"معتق"، و"سوار بني معين"، وجبل "الأذناب"، في منطقة "مسن القد" بمديرية رازح.



في غضون ذلك استهدفت مقاتلات التحالف بغارة جوية عدد من عناصر الحوثيين، اثناء محاولتهم التسلل الى أحد مواقع الجيش، مما أسفر عن مقتل ستة منهم.

كما دمرت المقاتلات بغارة أخرى مخزن اسلحة في المنطقة ذاتها، واستهدفت غارة ثالثة عيار ?? للمليشيا في منطقة بني معين.

وفي محافظة الضالع (جنوب اليمن)، اكدت مصادر عسكرية ان ”قوات الجيش الوطني تقدمت في جبهة الحشاء الى ما بعد منطقة الطاحون بعد تأمينها وتتقدم الى أوساط قرى الساكن والسويداء التي يجري تمشيطها في الأثناء“.



واوضحت المصادر "أن القوات شنت هجوم مباغت على مواقع مليشيات الحوثي في قرى السويداء والساكن شمال مديرية الحشاء عقب تمكنه من إحباط هجوم واسع لمليشيات الحوثي على منطقة الطاحون".



وتشهد جبهة الحشاء مواجهات عنيفة وقصف متبادل اليوم الأربعاء في حين تشن مليشيات الحوثي قصف عنيف وعشوائي على القرى والأحياء السكنية في منطقة الطاحون.