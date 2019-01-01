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آخر تحديث بأسعار الصرف - ارتفاع جديد للدولار والريال السعودي

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف اليوم الاربعاء 6 مارس :

الدولار 

شراء 588

بيع 594

السعودي

شراء 155.5

بيع 157

* الارقام غير ثابتة وتتغير

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