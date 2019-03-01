أسوا 6 أيام في تاريخ ريال مدريد وضياع 3 بطولات كبيرة

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 398

ودع ريال مدريد امس الثلاثاء بطولة دوري ابطال اوروبا من الدور 16 بعد هزيمة ثقيلة من اياكس امستردام الهولندي 4-1.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح ريال مدريد 2-1 ، غير انه لم يستفد في الاياب وخسر المباراة في ملعبه وامام جمهوره .

وتلقى ريال مدريد ثلاث هزائم متتالية على ملعبه في ظرف 6 أيام فقط بدأها برشلونة بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في اياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا ، وبعدها بثلاثة ايام خسر من برشلونة ايضا 1-0 في الدوري الاسباني ، وختمها اياكس امس .

وودع الريال بطولة كاس الملك وتراجعت حظوظه في المنافسة على الدوري بعد الهزيمتين من برشلونة وجميعها كانت في البرنابيو معقل الريال.