المياه والوقود في اليمن.. طوابير ومعاناة آخر تحديث بأسعار الصرف - ارتفاع جديد للدولار والريال السعودي أسوا 6 أيام في تاريخ ريال مدريد وضياع 3 بطولات كبيرة جريمة بشعة ترتكبها قوات اماراتية في سجن «بئر أحمد» سيء الصيت - وهذا ما حدث مسئول يمني يكشف : الرئاسة وبدعم سعودي سخي تحضر لحدث تاريخي كبير خلال الايام القادمة قيادة الشرعية تعلن استنفاد كل الخيارات وتضع المبعوث امام بديل واحد فقط قيادي انفصالي يهدد بتجنيد ربع مليون لدعم انفصال جنوب اليمن اختطاف وإخفاء أكثر من 16 ألف مدني باليمن من قبل ميليشيات الحوثي العنوسة ترتفع في اليمن لندن تخلط أوراق السلام اليمني بتفسير جديد لاتفاق الحديدة
ودع ريال مدريد امس الثلاثاء بطولة دوري ابطال اوروبا من الدور 16 بعد هزيمة ثقيلة من اياكس امستردام الهولندي 4-1.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح ريال مدريد 2-1 ، غير انه لم يستفد في الاياب وخسر المباراة في ملعبه وامام جمهوره .
وتلقى ريال مدريد ثلاث هزائم متتالية على ملعبه في ظرف 6 أيام فقط بدأها برشلونة بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في اياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا ، وبعدها بثلاثة ايام خسر من برشلونة ايضا 1-0 في الدوري الاسباني ، وختمها اياكس امس .
وودع الريال بطولة كاس الملك وتراجعت حظوظه في المنافسة على الدوري بعد الهزيمتين من برشلونة وجميعها كانت في البرنابيو معقل الريال.