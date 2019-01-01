جريمة بشعة ترتكبها قوات اماراتية في سجن «بئر أحمد» سيء الصيت - وهذا ما حدث

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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اقدمت قوات إماراتية امس الثلاثاء ، على مداهمة سجن بئر أحمد (سيء الصيت) في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، ومارست في حق السجناء ابشع انواع التعذيب.

وكشفت مصادر مطلعة في عدن لموقع مأرب برس ان القوات الاماراتية قامت بمداهمة السجن التي تتولى اداراته،على خلفية تسريب مقاطع مصورة من داخل السجن.

وبحسب المصادر قامت القوات بتعرية السجناء وتعليقهم على شباك من حديد وضربهم بالسياط .

وسجن بئر احمد هو اشهر سجون الامارات في جنوب اليمن ولا يخضع للسلطات الشرعية ، ويتم فيه الزج بكل من يعارض توجهات ابوظبي او يختلف مع حلفائها في مايسمى المجلس الانتقالي وتشكيلاتها العسكرية المختلفة كالحزام الامني وغيرها.

وسبق ان خاطبت الحكومة اليمنية الجانب الاماراتي بضرورة خضوع كل السجون لسلطتها ، غير ان ابوظبي استمرت في فتح سجون سرية خاصة بها في عدن ومحافظات جنوبية وشرقية محررة ، ووضعت على تلك السجون اذرعها العسكرية من قوات الحزام الامني والنخبتين الحضرمية والشبوانية ، وجميعا متمردة على السلطة الشرعية وتتلقى دعما وتوجيها اماراتيا.