قيادة الشرعية تعلن استنفاد كل الخيارات وتضع المبعوث امام بديل واحد فقط

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر مطلعة "بأن قيادة الشرعية أبلغت غريفيث أمس بأنها استنفدت كل خياراتها على صعيد تقديم التنازلات المستمرة من أجل السلام، وأنه لا بديل سوى انصياع الحوثيين لتنفيذ قرار السويد من دون مماطلة أو تسويف أو محاولة تفسير جديدة".

وأمس الثلاثاء عاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى الرياض، للقاء قادة الشرعية اليمنية، في سياق تنفيذه مساعي «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ اتفاق السويد بين الحكومة والميليشيات الحوثية.

وفي حين رجحت المصادر عودة غريفيث مجدداً إلى صنعاء للقاء قادة الجماعة الحوثية، في سياق المساعي ذاتها، أفادت بأنه يحاول أن يضغط على الحكومة الشرعية لتقديم تنازلات بخصوص إدارة الحديدة وموانئها بعد تنفيذ عملية الانتشار وانسحاب الحوثيين منها.

والتقى "غريفيث" أمس نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر في الرياض، أمس، بحضور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ونائب المبعوث الأممي معين شريم «لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود إحلال السلام».