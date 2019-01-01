أياكس يستحضر التاريخ ويقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اكتسح أياكس الهولندي نظيره ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف وحيد، وأقصاه من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" تقدم أياكس عند الدقيقة 7 عبر المغربي حكيم زياش، قبل أن يضيف البرازيلي ديفيد ناريس، الهدف الثاني عند الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، عزز الفريق الهولندي العريق تقدمه بالهدف الثالث عبر الصربي دوشان تاديتش، عند الدقيقة 62، قبل أن يسجل الريال هدف تقليص الفارق عبر ماركو أسينسيو، عند الدقيقة 70.

وبعد هدف ريال مدريد بدقيقتين، أطلق أياكس رصاصة الرحمة على مضيفه، بالهدف الرابع عبر الدنماركي المخضرم لاسه شوني، لتنتهي المباراة برباعية مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة، وصل أياكس إلى ربع نهائي الأبطال للمرة الأولى منذ 16 عاما، إذ كان قد وصل لآخر مرة إلى هذا الدور في موسم 2002/2003، بينما ودع الريال من دور الـ16 للمرة الأولى منذ 9 سنوات، أي منذ موسم 2009/2010.

وفي المباراة الأخرى التي لعبت، الثلاثاء، حجز توتنهام هوتسبرز مقعده في ربع النهائي بعد أن أقصى دورتموند الألماني بفوزه بهدف نظيف في الإياب ليكون مجموع المباراتين 4-0 للفريق الإنجليزي.