قيادي انفصالي يهدد بتجنيد ربع مليون لدعم انفصال جنوب اليمن

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك إن 250 ألف من اليمنيين في المحافظات الجنوبية مستعدون للتطوع في قوات المجلس.

وكتب بن بريك على صفحته الرسمية في تويتر: "المطالبات الشعبية الجنوبية بالتجنيد الطوعي والتدريب العسكري دون أجر ولا مقابل تتزايد والكشوفات الطوعية جاوزت ربع مليون مجند متطوع".

وأضاف إن هذا العدد "لحماية الجنوب هذا غير الأساسيين في مواقع الشرف جبهات وأمن داخلي".

ويبلغ عدد المقاتلين الموجودين حالياً دعماً للمجلس 60 ألفاً.

لكنه لم يوضح ماذا كانت هذه القوة منضوية تحت القوات الحكومية أو من أين تتلقى مرتباتها.

إلاّ أنه من المعروف أن معظم هذه القوة خارج مؤسسات الدولة ويتلقى منتسبيها رواتبهم من دولة الإمارات ثاني دولة في تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال إن "اللافت للنظر أن 98% من هذه الكشوفات شباب لا تزيد أعمارهم عن 25 عاما كلهم بأمر القيادة" في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

في نفس الوقت تحدث رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي إن السلام في اليمن لن يتحقق دون انفصال جنوب اليمن.

وتدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره سلطة موازية للحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية.

* المصدر صحفية أخبار اليوم