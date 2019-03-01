لماذا رفعت قطر والإمارات أسعار الوقود خلافا لدول الخليج؟

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت كل من قطر والإمارات وسلطنة عمان، أسعار البنزين والديزل لشهر آذار/ مارس 2019، فيما ثبتت سلطنة عُمان الأسعار للشهر الثالث على التوالي.

ففي قطر ارتفعت أسعار البنزين الممتاز والعادي بنسب 3.3 بالمئة و3.2 بالمئة على التوالي، فيما زاد الديزل بنسبة 8.8 بالمئة.

بينما زادت الإمارات أسعار البنزين الممتاز والعادي بنسب 4.6 بالمائة و4.3 بالمئة على الترتيب، وارتفع الديزل بنحو 5.7 بالمئة.

ويأتي ذلك تطبيقا لآلية تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري، التي اعتمدتها الدول الخليجية الثلاث، لتتواكب مع الأسعار العالمية مضافا إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع.

في المقابل، تغير دول السعودية والكويت والبحرين أسعار المحروقات، كلما رأت أن هناك حاجة لذلك.

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في محطات التوزيع الإماراتية 2.04 درهم (0.56 دولار)، تلتها عُمان بـ 0.209 ريال (0.54 دولار)، ثم السعودية 2.04 ريال (0.54 دولار).

بينما بلغ في البحرين 0.2 دينار (0.53 دولار)، ثم قطر 1.60 ريال (0.44 دولار)، وأخيراً الكويت 0.105 دينار (0.35 دولار).

يشار إلى أن أسعار الوقود يتم تحديدها بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر المتوسط، كما أنها مرتبطة بشكل قوي بسعر الدولار الأمريكي، مع العلم أن الضرائب تؤثر بصورة كبيرة على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتظل كما هي دون أي تغيير حتى لو انخفضت الأسعار في مختلف دول العالم.