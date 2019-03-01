تزوج هذه الفتاة الحسناء.. تحصل «فورا»على مبلغ يزيد على 300 ألف دولار

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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في قرار غريب من نوعه، لا شك أنه سيمثل حلما حقيقيا، ربما لملايين الشباب حول العالم، عرض مليونير ابنته العذراء التي تجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة للزواج، مقابل مبلغ يزيد على 300 ألف دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مكثفة الخبر وألقت الضوء عليه مشيرة إلى أن المليونير التايلندي أرون رودثونغ مستعد لمنح أي رجل يقبل بابنته كارنسيتا، البالغة من العمر 26 عاما، مبلغا يعادل 315 ألف دولار وأن يسجل ملكيتها العقارية وأعمال العائلة باسمه.

ويملك المليونير، البالغ من العمر 58 عاما، مزرعة فواكه مزدهرة ومثمرة، تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات، في مقاطعة تشوبهون، جنوبي تايلاند.

واضطر المليونير إلى أن يضع مصير ابنته بيده وأن يتصرف لما يعتقد أنه في صالح مستقبلها، حيث تقضي العادات في بعض مناطق تايلاند بأن يدفع الرجل مهرا لزوجته المستقبلية، مثلما هو الحال في الدول العربية وبعكس العادات في الهند.

وتساعد الابنة كارنسيتا والدها في إدارة أعمال الأسرة، وهي تجيد إلى جانب التايلاندية اللغتين الصينية والإنجليزية بطلاقة.

وقال الأب المليونير إنه لا يوجد قيود على جنسية المتقدم للزواج من ابنته ومن يقع عليه الاختيار، طالما أنه سيعمل جاهدا وأن يساعد في سعادة ابنته.

وقال رودثونغ "أريد رجلا يعتني بأعمالي ويحافظ على استمراريتها.. لا أريد شخصا يحمل شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه".