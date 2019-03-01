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إعتداء حوثي من العيار الثقيل يستهدف كبير مشائخ إحدى مديريات «ذمـار»

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص
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اقدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، امس الاثنين 4 مارس 2019 م ، على الاعتداء على زعيم قبلي بارز من أبناء مديرية جبل الشرق - آنس غربي مدينة ذمار الواقعة تحت سيطرتها .

 

وأوضحت مصادر محلية لـ"مأرب برس" ان عدد من قيادات الجماعة الحوثية في مديرية جبل الشرق بآنس التابعة اداريا لمحافظة ذمار اقدمت بتوجيه سيلا من الشتائم والإهانات لكبير مشائخ ووجهاء آنس الشيخ محسن علي عبدالله المقداد. 

 

وذكرت المصادر على ان المليشيات الحوثية تعمدت إهانة الشيخ المقداد عقب محاولته اعتراض ومنع مليشيات القيادات الحوثية من الاستيلاء على إحدى اراضيه الخاصة والتي تقدر بثمن تجاوز الـ100 مليون ريال. 

 

وافادت المصادر بان المليشيا الحوثية توعدت الشيخ المقداد بالتصفية الجسدية في حال اعاد تكرار نفس التصرف الرافض لمصادرة ارضه. 

 

وبحسب المصادر فأن الحادثة لاقت استهجان وغضب واسع من ابناء القبائل بمديرية جبل الشرق معتبرين بان الاعتداء على الشيخ المقداد هو اعتداء على القبيلة اليمنية وعلى مواقفها وسمعتها الاجتماعية و الوطنية.

 
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