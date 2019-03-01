قتلى وجرحى في مواجهات مسلحة بمدينة «تعـز» وحملة امنية لضبط العناصر المتورطة

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اندلعت مساء اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 م اشتباكات مسلحة بمدينة تعز خلّفت قتلى وجرحى.
وفادت مصادر محلية لـ«مأرب برس» بان الاشتباكات اندلعت بجوار صالة حواء للاعراس بمنطقة وادي القاضي نتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين.
وبحسب المصادر ذاتها فأن حملة أمنية مكونة من اطقم عسكرية تواجدت على الفور إلى مكان الاشتباكات وسارع افرادها بإلقاء القبض على عدد من المسلحين الذين تسببوا بإندلاع المواجهات .
وأرجعت المصادر سبب المواجهات المسلحة الى، قضية ثأر بين الطرفين.