انتصارات استراتيجية لقوات الشرعية في الجوف

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء 5 مارس/آذار، من السيطرة على سلسلة جبال الربعة بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة خاضتها بإسناد من مقاتلات التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

ونقلت كالة ”سبأ“ عن مصدر عسكري توضيحه بأن ”أهمية السيطرة على هذه جبال الربعة التي تعتبر منطقة فاصلة ما بين مديرية الحشوة بصعدة ومديرية برط العنان بالجوف“.

ولفت إلى أن تحرير هذه المنطقة سيسهل دخول قوات الجيش الوطني إلى المديريتين بسهولة .

وأضاف المصدر أن قوات الجيش بتحريرها جبال الربعة تم تأمين معسكر طيبة من كافة الجهات .. مشيراً إى أن الميليشيات تكبدت خلال المعارك خسائر فادحة.