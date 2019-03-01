آخر الاخبار

مواد غذائية على الرجال تناولها باستمرار عريس يقطع رأس عروسه بعد 9 أيام من الزواج لسبب عجيب! الشرعية تتخذ تدابير عاجـلة لإحتواء موجـة الاحتجاجات العارمة «بعـدن» اختفاء أقارب الإعلامي المصري معتز مطر في القاهرة دولة خليجية فيها أكثر من13 ألف فتاه بدون زواج .. البحث عن عريس تعرف على أغنى امرأة في العالم العاهل السعودي يصدر مرسوما ملكيا بشأن الإمارات واشنطن بوست: هل سيندلع ربيع عربي جديد؟ ترامب يحرم أنقرة من مزايا تجارية.. هل يتضرر الاقتصاد التركي؟ الفريق علي محسن .. ينفجر في وجه المبعوث الدولي .. والأخير يطالب الشرعية بالمزيد من التنازلات

سبأفون .. أصالة وتواصل

عريس يقطع رأس عروسه بعد 9 أيام من الزواج لسبب عجيب!

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 274

 

في واقعة غريبة، أقدم مواطن مصري على قتل عروسه الجديد بعد 9 أيام من زواجهما، وبرر فعلته بأنه طلب من زوجته تحضير الطعام لكنها رفضت.

وقال محامي الضحية وفقا لجريدة الجمهورية الحكومية في مصر، إن الزوج يعمل محاميا وبعد 9 أيام من الزواج، طلب من الضحية تجهيز الإفطار، فأخبرته أنها تعبانة جدا، فحدثت مشادة بينهما، وعلى إثرها قتلها بطريقة بشعة.

وأضاف المحامي، أن المتهم اعترف بقتل زوجته، فبعد الاعتداء عليها بآلة حادة، أخذ "رمحا خشبيا" وغرزه في جسدها، وبعدها نزل للدور الأرضي في المنزل، وأخذ سكينا كبيرا وقطع أوصالها وفصل رأسها عن جسدها.

وبرر الزوج فعلته الشنعاء في تحقيقات النيابة بأن المجني عليها شتمته، وضربته، وأثبت الطب الشرعي أن الجاني لم يدخل بعروسه الضحية، وادعى أن جنيا متلبسا بها، وجاء بشيخ لإخراجه منها.

 
إقراء أيضاً
اختفاء أقارب الإعلامي المصري معتز مطر في القاهرة
تفاصيل الجريمة البشعة التي هزت السعودية... كيف ذبح الرجل زوجته وما الذي فضحه
فضيحة سياسية بكندا بسبب القذافي! هل تطيح برئيس وزرائها؟
وفاة فنان عربي شهير برز بقوة في أدواره البدوية
إماراتية تحصد 4 جوائز في احتفالية أكثر النساء تميزا
سعودي يذبح زوجته ويفر هاربًا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس