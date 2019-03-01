الشرعية تتخذ تدابير عاجـلة لإحتواء موجـة الاحتجاجات العارمة «بعـدن»

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- عدن

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باشرت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة مقتل الشاب رأفت دنبع بمديرية المعلا، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 ، بعدن عملية التحقيق في الحادثة وملابساتها.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية ”سبأ “ عن رئيس اللجنة قوله إن اللجنة باشرت عملها باحتواء الموقف الناشئ عن تداعيات الحادثة واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحل وتهدئة الأوضاع الناجمة عن ذلك من خلال القيام بالنزول ميدانيا إلى مديرية المعلا والاطلاع على الوضع عن كثب واللقاء بأكثر من جهة معنية بالموضوع وعلى رأسها وكيل أول محافظة عدن محمد الشاذلي ومدير عام مديرية المعلا فهد مشبق وأولياء دم القتيل.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنها بصدد استكمال التحقيق في القضية والرفع بتقريرها النهائي إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري اصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق من عدة جهات أمنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد.

وكانت عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن قد شهدت يوم امس الاثنين احتجاجات شعبية غاضبة، احتجاجا على مقتل الشاب رافت برصاص مسلحين يعتقد بأنهم قوة أمنية هاجمت منزله فجر يوم الجمعة.