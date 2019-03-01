اختفاء أقارب الإعلامي المصري معتز مطر في القاهرة

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كشف الإعلامي المصري المعارض معتز مطر أن اثنين من إخوته وزوجتيهما وأربعة من أطفالهما اختفوا في العاصمة القاهرة، بعد أيام من حملة أطلقها على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «مش لوحدك«.
وفي حلقته الأخيرة هذا الأسبوع من برنامج «مع معتز»، التي يقدّمها الإعلامي المصري -الذي يقيم في تركيا- على فضائية «الشرق»، قال إن أقاربه الثمانية اختفوا بعد خروجهم من النادي الأهلي في مدينة نصر بالقاهرة.
وتابع وهو يقرأ الخبر العاجل الذي وصله على الهواء مباشرة عن أسرته بأن هذا يأتي بعد شنّ قوات الأمن في مصر حملة مداهمات على منازل عدد من أفراد عائلته، مساء الأحد، من بينهم منزل والدته ومنازل أشقائه بمحافظة القاهرة.
ولم يصدر عن الإعلامي أي منشور جديد يكشف أي تطورات في اختفاء أفراد أسرته.
وكان معتز مطر قال في تغريدة الأحد 3 مارس/آذار 2019 إن الأمن اقتحم منزل والدته وعاث فيه خراباً.
وقبل أيام، دشن الإعلامي المصري حملة «#اطمن_انت_مش_لوحدك» بدأت بدعوة المصريين إلى إطلاق الصافرات أو الطرْق على الأواني معارضةً للنظام.
وكان الهدف طمأنة كل مناصر للثورة بأنه ليس وحيداً.
وشهدت الحملة في أيامها الأولى تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، وشارك العديد من رواد هذه المواقع مقاطع فيديو تظهر مشاركتهم في أماكن عديدة من القاهرة ومحافظات مصر.