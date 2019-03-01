العاهل السعودي يصدر مرسوما ملكيا بشأن الإمارات

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شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، اليوم الثلاثاء، التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على التزام المملكة تجاه الشعب اليمني، كما اتخذ المجلس قرارا بشأن الإمارات.
وتمثلت أهم قرارات جلسة المجلس، في إصدار مرسوم ملكي بالموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الطاقة المتجددة، والشراكات الخارجية، الإنتاج والصناعة، ودعم ريادة الأعمال، النفط والغاز والبتروكيماويات، وإقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية.
وأطلع الملك سلمان، المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، ونتائج استقباله وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف.