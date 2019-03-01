برئاسة الملك سلمان : التزام سعودي تجاه اليمن وتقديم أكثر من 13 مليار دولار

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، التزام المملكة تجاه اليمن وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية.

واشار المجلس في جلسته، اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الى أن تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م، إضافة إلى ما أعلن عنه منذ بداية هذا العام المتمثل في مبادرة "إمداد" لدعم الأمن الغذائي والتغذية، يجسد هذا الالتزام، وبما ينعكس على أمن واستقرار اليمن.

ولفت المجلس الى ان المملكة قدمت حتى يناير 2019م أكثر من 13 مليار دولار أمريكي لليمن بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ورحبت السعودية بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، مؤكدة أن هذا التصنيف يعد خطوة مهمة وبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم.

وطالب المجلس بضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو السعودية وبريطانيا في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه المليشيا الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.