من هو تحسين باشا بيت أسرار السلطان عبدالحميد الثاني ؟

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب

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تحسين باشا أحد أهم رجال الدولة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني , احتفظ بأسرار السلطان والدولة وكان رجلاً ذا أخلاق رفيعة يتصف بحسن الكلام . لقب ب(تحسين باشا العربي) , لارتدائه الاسود فقط و لسمرة بشرته .

ولد حسن تحسين باشا في اسطنبول عام 1859 , اجتهد في استثمار العلم والمعرفة , أنهى تحصيله العلمي في حي الرشدية , بعدها انتقل الى مدارس الصدارة وهو في سن الحادية عشر من عمره وذلك في 11 حزيران من عام 1870 , كرّس شبابه في العمل و تطوير ذاته في مدارس “الباب العالي” .

حظى تحسين باشا بمناصب عديدة من معاون ومسؤول في المكاتيب الداخلية للدولة , وفي 7 تموز من عام 1888 تولى مهمة المسؤول عن المكاتب والشركات البحرية . استطاع أن يكسب رضى ومحبة السلطان عبد الحميد الثاني بفضل صدقه واجتهاده في جميع المهمات التي تولاها .

شَغَلَ منصب الوزير والكاتب الرئيسي للسلطان عبد الحميد الثاني , وذلك عند وفاة ثريا باشا عام 1894 وزير السلطان . أُعتقل تحسين باشا لجزيرة (ساقيز) ومعه عدد كبير من رجال الدولة ,عندما أنزلوا السلطان عبد الحميد الثاني عن الحكم واعتقلوه إلى (سيلانيك) , إضافة إلى إفشاء الدستور الثاني للجمهورية التركية في 27 نيسان عام 1909 .

تم الإعفاء عن تحسين باشا بعد أعوام قليلة من اعتقاله , ولكن عند عودته لم يستطع أن يتولى منصباً لدى الدولة .

عمل كاتباً في مخزن (تيكال) , أكمل بقية حياته وهو يعيش في حالة فقر شديدة . توفي في اسطنبول عام 1930 , ودُفِنَ في منطقة أيوب الواقعة في القسم الأوروبي من المدينة