من هو تحسين باشا بيت أسرار السلطان عبدالحميد الثاني ؟ تطورات عاجلة : تدمير أكبر معسكرات الحوثي في حجور وعمران وسقوط عشرات القتلى والمليشيات تلجأ للباليستي من لندن - سقوط مدوي للانفصالي «عيدروس الزبيدي» واليمنيون يجلدونه ويذكرونه «بجرائم الاحتلال» عملية مباغتة في معقل عبدالملك وقائد عسكري يعتبر «باقم» مديرية محررة الكشف عن دور سعودي بشأن التوتر الأخير بين باكستان والهند مشرف حوثي في كل مدرسة 48 ساعة دامية وعصيبة على الحوثيين في هذه الجبهة بيان عاجل ومهم من الحكومة اليمنية ردا على الوزير البريطاني المثير للجدل الداخلية السعودية تعلن عن دعم جديد لليمن صفقة كبرى بين الرياض وواشنطن
تحسين باشا أحد أهم رجال الدولة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني , احتفظ بأسرار السلطان والدولة وكان رجلاً ذا أخلاق رفيعة يتصف بحسن الكلام . لقب ب(تحسين باشا العربي) , لارتدائه الاسود فقط و لسمرة بشرته .
ولد حسن تحسين باشا في اسطنبول عام 1859 , اجتهد في استثمار العلم والمعرفة , أنهى تحصيله العلمي في حي الرشدية , بعدها انتقل الى مدارس الصدارة وهو في سن الحادية عشر من عمره وذلك في 11 حزيران من عام 1870 , كرّس شبابه في العمل و تطوير ذاته في مدارس “الباب العالي” .
حظى تحسين باشا بمناصب عديدة من معاون ومسؤول في المكاتيب الداخلية للدولة , وفي 7 تموز من عام 1888 تولى مهمة المسؤول عن المكاتب والشركات البحرية . استطاع أن يكسب رضى ومحبة السلطان عبد الحميد الثاني بفضل صدقه واجتهاده في جميع المهمات التي تولاها .
شَغَلَ منصب الوزير والكاتب الرئيسي للسلطان عبد الحميد الثاني , وذلك عند وفاة ثريا باشا عام 1894 وزير السلطان . أُعتقل تحسين باشا لجزيرة (ساقيز) ومعه عدد كبير من رجال الدولة ,عندما أنزلوا السلطان عبد الحميد الثاني عن الحكم واعتقلوه إلى (سيلانيك) , إضافة إلى إفشاء الدستور الثاني للجمهورية التركية في 27 نيسان عام 1909 .
تم الإعفاء عن تحسين باشا بعد أعوام قليلة من اعتقاله , ولكن عند عودته لم يستطع أن يتولى منصباً لدى الدولة .
عمل كاتباً في مخزن (تيكال) , أكمل بقية حياته وهو يعيش في حالة فقر شديدة . توفي في اسطنبول عام 1930 , ودُفِنَ في منطقة أيوب الواقعة في القسم الأوروبي من المدينة