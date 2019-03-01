تطورات عاجلة : تدمير أكبر معسكرات الحوثي في حجور وعمران وسقوط عشرات القتلى والمليشيات تلجأ للباليستي

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال موقع الجيش اليمني اليوم الثلاثاء ان عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم قيادي ميداني سقطوا في معارك وغارات عنيفة استهدفت اكبر معسكرات الحوثي في حجور وعمران (شمال غرب اليمن).

وفي التفاصيل لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم بينهم قيادي ميداني، اليوم الثلاثاء، خلال المعارك الضارية التي خاضتها قبائل حجور مسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في عدد من مناطق حجور بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وتمكنت قبائل حجور من صد هجوما مكثفاً للمليشيا على الحديتين شرق عزلة العبيسة بمديرية كشر، شمالي حجة.

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاث غارات جوية، استهدفت عربة للمليشيا محملة بالذخائر في كبري وادي مور، وموقع عسكري للمليشيا شرق منطقة المندلة بمديرية كشر.

كما استهدفت المقاتلات معسكرا للمليشيا في منطقة المفخاذ بني جعمان شرق المندلة، في الجهة الشرقية لمنطقة العبيسة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر المليشيا.

إلى ذلك استهدفت المقاتلات، مساء اليوم، بست غارات معسكرا للمليشيا في وادي المفخاظ بمنطقة قفلة عذر التابعة لمحافظة عمران المحاددة لحجور، أسفرت عن تدمير أغلب المعسكر المقام في الوادي والذي يتم منه التحرك إلى كشر، والذي يضم العديد من الاليات المختلفة.

يذكر أن المليشيا بعد الهزائم التي تلقتها في حجور، لجأت إلى قصف المنطقة بالصواريخ الباليستية، حيث أطلقت خلال الـ48 ساعة الماضية صاروخين، سقط أحدهما في منطقة مأهولة والآخر تسبب في سقوط ضحايا من النساء والأطفال.